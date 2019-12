Cento scatti per celebrare la Tenzone Aurea

Un’esposizione di 100 immagini celebra l’evento che ha caratterizzato l’estate 2019 a Faenza: la Tenzone Aurea, i Campionati italiani Assoluti degli Sbandieratori e dei Musici. Per rivivere i momenti più belli della manifestazione ammirata in tutta Italia, l’associazione Alfieri Bandieranti del Niballo che ha organizzato la Tenzone Aurea, in collaborazione con la Cooperativa dei Manfredi e i 5 rioni faentini, allestisce una mostra fotografica nel Salone delle Bandiere del municipio di Faenza che viene inaugurata lunedì 23 dicembre alle 17 e prosegue fino alla serata del 3 gennaio.

Nell’ampio spazio espositivo messo a disposizione dal Comune di Faenza si possono ammirate le 100 fotografie scelte fra le migliaia di immagini scattate da “Ideefoto Giò” di Corso Matteotti 61/A a Faenza e dai soci del C.R.A.L. Ospedaliero “Banzola” di Faenza dal 13 al 15 settembre scorsi, quando il centro storico della città ha visto in competizione 22 gruppi provenienti da tutta Italia con oltre mille atleti tra sbandieratori e musici e con migliaia di spettatori al seguito.

Dopo l’inaugurazione di lunedì 23 dicembre alle 17, l’esposizione potrà essere visitata nel Salone delle Bandiere al primo piano del municipio in Piazza del Popolo 31 a Faenza nella stessa serata fino alle 19.30; inoltre dalle 8 alle 17 di martedì 24, venerdì 27 e martedì 31 dicembre; apertura prolungata fino alle 19.30 lunedì 30 dicembre, giovedì 2 e venerdì 3 gennaio.