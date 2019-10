Brindisi e panettone artigianale con Cento Cene per Slow Wine

Tornano le CentoCene per Slow Wine, l’evento imperdibile che prevede la presentazione dei vini che hanno ricevuto un riconoscimento sulla guida Slow Food durante una cena conviviale. Appuntamento all’Osteria La Baita di Faenza, martedì 26 novembre, alle 20:30.

Con la cena degustazione di 5 vini della Guida Slow Wine e il Moscato d’Asti Canelli Docg per brindisi finale con panettone artigianale della Pasticceria Perbellini.

Ogni coppia partecipante riceve in omaggio la Guida Slow Wine 2020 e potrà partecipare ad un divertente gioco a premi sulla conoscenza del vino.

Prezzo della serata € 40,00 per i soci Slow Food e € 43,00 per i non soci.



Per informazioni e prenotazioni: slowfoobassaromagna@gmail.com o 347 4524084