Un pomeriggio pieno di gioia e amore con la Marcia degli Abbracci

Sabato 12 ottobre, dalle 14.30 alle 17.00, prende vita nel centro di Ravenna un pomeriggio all'insegna degli abbracci.

L'invito per questa giornata è quello di condividere il proprio affetto con le altre persone. Perciò ci si riunisce in piazza del Popolo per dare il via alla Marcia degli Abbracci, un appuntamento che sottolinea l'importanza di amicizia, uguaglianza rispetto e amore.

La Marcia viene intervallata da diverse attività come "L'abbraccio bendato", "Il Cuore Free Hugs" e altro ancora.