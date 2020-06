Le serate in centro brillano con "Mosaico di Notte" e le visite guidate in musica

Ravenna Bella di Sera è ripartita in una nuova veste a giugno, con due serate dedicate allo shopping, il mercoledì e il venerdì, che da mercoledì 1 luglio saranno arricchite dalla proposta di Mosaico di Notte, l’esperienza unica e indimenticabile che ogni anno coinvolge numerosi visitatori e offre la possibilità di ammirare alcuni monumenti Unesco nell’atmosfera della notte.

Non solo, dal 4 luglio al 31 agosto Ravenna Bella di Sera si arricchisce di Visite Guidate in Musica, tre serate a settimana di visita guidata con intrattenimenti musicali: il sabato, la domenica e il lunedì. Ravenna diventa Bella di Sera illuminata da Mosaico di Notte cinque sere a settimana, per chi ama lo shopping, la cultura e la musica.

Mosaico di Notte, promosso dal Comune di Ravenna, realizzato grazie alla preziosa collaborazione con l’Opera di Religione della Diocesi Ravenna-Cervia e la Fondazione RavennAntica, propone il mercoledì sera due percorsi di visita guidata con apertura di monumenti riservata solo per l’occasione. Il primo percorso, alle 20.30 e alle 21, prevede la visita alla basilica di San Vitale, al mausoleo di Galla Placidia e da quest’anno anche alla splendida Sant’ Apollinare Nuovo; il secondo percorso sarà alle 21 al museo Classis - Ravenna, aperto anche ai singoli fino alle 23. Il venerdì sera sarà possibile l’ingresso serale ai visitatori individuali alla basilica di San Vitale, al mausoleo di Galla Placidia, a Sant’Apollinare Nuovo (dalle 21 alle 23, ultimo ingresso alle 22.45) e anche alla Domus dei Tappeti di Pietra (dalle 20.30 alle 23).

Tre gli itinerari di Ravenna Bella di Sera – Visite Guidate in Musica, della durata di un'ora circa, alle 20.30, 21 e 21.30, che si concluderanno in alcuni dei giardini più belli della città: il sabato ai Giardini pensili del palazzo della Provincia, la domenica a palazzo Rasponi dalle Teste e il lunedì al Giardino delle erbe dimenticate, recentemente ristrutturato e riaperto grazie alla collaborazione tra Bper Banca, Comune di Ravenna ed Engim. In questi splendidi teatri all'aperto, per i partecipanti iscritti alla visita guidata, un omaggio musicale a sorpresa e sempre diverso per assaporare le calde serate tra dolci motivi. E’ un progetto dell'assessorato al Turismo del Comune di Ravenna, con il coinvolgimento delle guide turistiche attraverso una call che ha visto una grande adesione: oltre 40 guide porteranno i visitatori alla scoperta della città con più di cento appuntamenti.

L'assessore al Turismo Giacomo Costantini è “felice di un progetto di valorizzazione del nostro centro storico che vede la partecipazione attiva delle guide turistiche e porterà i ravennati e i turisti a vivere delle esperienze uniche, diverse ogni volta, per cinque sere a settimana, per tutta l’estate. Dallo shopping al buon cibo, dalla cultura alla musica, nei luoghi più belli della nostra città. Un’organizzazione complessa che ha visto la collaborazione di tutte le realtà coinvolte, che hanno partecipato con grande professionalità e che ringrazio per il bel risultato raggiunto.”.

Tutto nel rispetto dei protocolli sulle visite guidate; i gruppi di visitatori saranno composti al massimo da 15 persone e ognuno dovrà indossare la mascherina. La prenotazione sarà obbligatoria e on line; i partecipanti saranno dotati di radioguide e tenuti al rispetto delle misure di sicurezza e al distanziamento sociale.

Info, tariffe e prenotazioni: www.turismo.ra.it e su www.ravennaexperience.it