"Semi di libri": open day al centro culturale “Carlo Venturini” con mostre, letture e laboratori

Si terrà sabato il nuovo open day del centro culturale “Carlo Venturini” di Massa Lombarda, quest’anno intitolato “Semi di libri”: mostre, letture, laboratori, mercatino dei produttori agricoli, per una giornata dedicata alla riscoperta del territorio massese, culla della frutticoltura, e ovviamente ai libri. Alle 10.30 ci sarà la lettura “Storie di zucche” per bambine e bambini dai 3 ai 10 anni. A seguire, i laboratori “Il nostro Arcimboldo” e “Piantiamo un seme di libri”. Alle 17 si terrà l’inaugurazione della mostra intitolata “Noi imprigioniamo il sole”, con immagini pubblicitarie delle aziende ortofrutticole massesi, dalla collezione del museo della frutticoltura “Adolfo Bonvicini”. La mostra sarà visitabile fino al 27 ottobre negli orari di apertura del centro culturale.

Alle 18 ci sarà la presentazione del libro Le radici del gusto. Itinerari dendro-gastronomici dell’Emilia Romagna (Edizioni del Loggione, aprile 2018), insieme all’autore Carlo Mantovani. A seguire, Assaggi dalla terra, piccolo ristoro con cibi e bevande direttamente dai produttori massesi. Il libro è una guida turistica che propone itinerari alternativi i quali, in nome di un turismo “illuminato”, portano alla scoperta dei piccoli grandi tesori nascosti dell’Emilia Romagna.

Come gli alberi sono radicati sul terreno, la gastronomia tradizionale è radicata nel territorio: un viaggio tra piante maestose e ricette deliziose, per percorsi che uniscono cibo e paesaggio. Carlo Mantovani, nato nel 1967 a Concordia sulla Secchia (Modena), è giornalista e scrittore. Dalle 9.30 alle 18 ci sarà il mercatino straordinario del contadino nel giardino del centro culturale. Durante la giornata saranno allestite le mostre bibliografiche dedicate alla frutticoltura e ai prodotti del territorio, in esposizione fino al 27 ottobre. I servizi bibliotecari funzioneranno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Tutte le iniziative sono a partecipazione gratuita. Per ulteriori informazioni biblioteca@comune.massalombarda.ra.it oppure 0545 985812.