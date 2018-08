Ceramica: l'emozione e la creatività nell'arte di Guerrino Tramonti

Sabato 1 settembre alle ore 19 presso il museo Tramonti Guerrino, in collaborazione con Argillà, il noto artista, scrittore e critico d'arte Gian Ruggero Manzoni, tiene la conferenza dal titolo: LO SPIRITO DEL FUOCO.

Così disse Guerrino Tramonti a Manzoni quando i due si conobbero: “L’emozione è indispensabile alla nostra vita. Un’esistenza piatta, senza passioni, diventa insopportabile. La scultura in terracotta e il fare ceramica hanno questo scopo: suscitare emozioni. Se viviamo in uno spazio che ci emoziona, la nostra vita cambia in meglio”.

Lo scrittore, poeta e critico d’arte Gian Ruggero Manzoni parla dell’importanza della creatività e del rapporto che ebbe con Guerrino Tramonti.

Ingresso libero.