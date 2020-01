"Cerchiamo persone curiose", due workshop gratuiti su come utilizzare gli strumenti digitali

Come utilizzare internet e gli strumenti digitali e conoscere in che modo possano migliorare la nostra vita di ogni giorno grazie anche agli esempi di altre città europee: questi i temi di "Cerchiamo persone curiose", due workshop gratuiti e aperti a tutti i cittadini che si terranno il 21 gennaio dalle 17.30 alle 19.30 e il 25 gennaio dalle 10 alle 12 in contemporanea in tre diversi luoghi della città. Le tre sedi sono il Museo d’arte della città di Ravenna (MAR, sede Laboratorio Aperto) in via di Roma 13, il Tecnopolo di Ravenna di via Sant’Alberto 163 e la sede della Circoscrizione terza in via Aquileia 13.

Chi volesse partecipare a uno o entrambi i workshop, si potrà iscrivere andando alla pagina web che si trova a questo indirizzo: https://www.dare-ravenna.eu/persone-curiose/form_workshop.html per scegliere il giorno e la sede che ritiene più comodi.

I workshop si propongono di fornire ai partecipanti elementi conoscitivi per accrescere la consapevolezza sull’utilizzo dei dati e gli strumenti nel mondo digitale: per questo sono stati proposti anche alle scuole.

Gli incontri sono promossi dal Comune di Ravenna quale prima iniziativa del progetto europeo "Dare", che si propone di "rigenerare" la Darsena dal punto di vista urbano diffondendo gli strumenti digitali e coinvolgendo la cittadinanza, con l’obiettivo di riconnettere la dimensione virtuale a quella reale. Gli appuntamenti finalizzati a diffondere e condividere la cultura digitale continueranno a febbraio con gli ‘Story Labs’, che coinvolgeranno target group specifici per costruire in maniera corale la storia della Darsena e definire le competenze digitali dei cittadini.