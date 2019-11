Cerebrali e psichedelici: gli Ufomammut festeggiano 20 anni di live

Annunciati come una delle esperienze sensoriali audio/visive più cerebrali e psichedeliche nei regni dell’attuale scena musicale estrema, gli Ufomammut hanno lavorato instancabilmente per vent’anni dalla loro formazione nel 1999. E venerdì 15 novembre, alle 21.30, al Bronson festeggiano proprio i 20 anni di attività, con un set speciale.

Il trio – fondato da Poia, Urlo e Vita, una formazione che è rimasta solida fino ad oggi – si è formato in una piccola stanza in mezzo al nulla nella provincia di Alessandria. Il loro obiettivo era semplicemente quello di sopravvivere alla noia di vivere in una piccola città, sperando anche di raggiungere altri ascoltatori in tutto il mondo.

Mentre i loro solchi sismici al rallentatore e i toni soprannaturali/interplanetari venivano recepiti dalle scene doom, stoner e sludge in tutto il pianeta, gli Ufomammut hanno rapidamente sviluppato un seguito intensamente fedele nei loro primi anni di vita. La loro alchimia sonora ha continuato a trasformarsi ed espandersi costantemente a ogni album, con le loro produzioni che diventano ancora più pesanti e allo stesso tempo più psichedeliche ed espansive, una marea di effetti vorticosi e atmosfere che permeano i loro album a base concettuale.

Lo status di Ufomammut come uno dei più potenti, intensi e artistici gruppi di doom contemporanei continua ad affascinare le masse, e la comprensione della band in tutto il mondo si allarga ad ogni uscita.

Ingresso: 15 euro