Comunità, rigenerazione e benessere condiviso: il programma di CerviArchittettura

Si tiene dal 10 al 12 maggio presso i Magazzini del sale e in area Sant’Antonio “CerviArchitettura, l’architettura racconta l’identità dei luoghi”, confronto e dialogo su temi legati all’identità dei luoghi, alla rigenerazione del territorio e al ruolo dell’architetto.

L’obiettivo della manifestazione è quello di una rinascita culturale e di un’acquisizione di consapevolezza in grado di determinare il senso di appartenenza alla comunità. Significa entrare nei luoghi che sono elementi vitali delle dinamiche urbane, dove il progetto diventa tramite e rinnovamento della società per il benessere condiviso.

L’architettura è anche questo: la forma in cui si specifica e si realizza il pensiero collettivo. É far conoscere il territorio attraverso il confronto con le caratteristiche peculiari dei luoghi, stabilendo connessioni in grado di riconsegnare all’architettura il ruolo di determinazione dell’assetto e del valore delle città.

La manifestazione è gratuita.

Le giornate di venerdì e sabato da metà pomeriggio in poi saranno dedicate ad attività all’aperto, visite guidate alle Saline, al MUSA e alla scoperta della città di fondazione di Cervia e di Milano Marittima, accompagnati da architetti. La giornata di venerdì si concluderà intorno alle ore 19.30 con musica dal vivo a cura del musicista Corrado Cacciaguerra&Friends, mentre il sabato con lo spettacolo Architettura, acqua e danza a cura di FAENZ’a Danza di Federica Zani.

La domenica mattina sarà possibile partecipare a differenti attività quali visite guidate ed escursioni in canoa o in barca a vela. Sabato mattina, sabato pomeriggio e domenica mattina saranno attivi i laboratori per bambini con un modello di città, la casa riparo e architettando il cielo.

Per tutte le attività all’aperto l’iscrizione è obbligatoria entro il 4 maggio 2019 al numero di cellulare 375/5611978 o via mail cerviarchitettura@gmail.com