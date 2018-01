Casette gastronomiche e musica alla Sagra del Cardo

La Sagra del Cardo di Cervia torna anche quest’anno, sempre più in grande, a conquistare il centro di Cervia. Due giorni di evento, 27 e 28 gennaio, dedicati alla scoperta e alla riscoperta di un grande prodotto locale, che verrà presto eletto presidio Slow Food, a dimostrazione di tutte le sue grandi qualità.

Nella Piazzetta Pisacane per tutte le due intere giornate si possono degustare prodotti a base di Cardo di Cervia nelle casette gastronomiche curate da alcuni tra i migliori ristoranti locali: il Ritrovo del Borgomarina, la Pescheria del Molo e Romagna Gourmet. Inoltre molte attività dell’area proporranno prodotti a base di cardo, tra cui il Micro, i Vinai ed i chioschi della Piadina della zona.

Inoltre un’intera area viene dedicata totalmente al Cardo di Cervia, rappresentato dall’Azienda Agricola di Giuseppe Fiori, dove si può acquistare il prodotto fresco, oltre a numerosi prodotti derivati, dall’olio aromatizzato al cardo alla maionese di soia al cardo, dai sughi e ai pesti a base di questa prelibatezza cervese fino al celebre liquore al Cardo.

Come per ogni sagra che si rispetti non mancano anche momenti dedicati alla musica, per dare una marcia in più al gusto. Sabato 27 spazio al folklore romagnolo con gli show di musica/spettacolo dei “Pataca dla Petrela”, a cui segue il concerto a cura dell’Enoteca Pisacane di Cervia del menestrello Andy Maggio, con i sui classici chitarra e voce. Domenica dalle 13.00 alle 15.00 l’energica musica dei Be-Folk dà una marcia in più al pranzo in Piazzetta, seguiti poi, dalle 15.00 alle 17.00, dalle melodie tutte al femminile del G Clef Project.

La Sagra del cardo si svolge in concomitanza con il tradizionale appuntamento con “A Spass par Zirvia” dell’ultima domenica del mese sul viale Roma e nelle vie del centro. Appuntamento a sua volta dedicato al cardo, con in più tante occasioni per fare shopping “con gusto”.

Ma la festa non si ferma qui. Infatti quest’anno, a contorno dell’evento, si aggiunge il “Circuito del Cardo”, promosso dal Sindacato Ristoratori Confcommercio Cervia, che fino a fine febbraio vedrà alcuni tra i migliori ristoranti della città offrire menù e piatti dedicati a questa prelibatezza 100% locale. Gli appuntamenti sono presso La Pescheria del Molo (2 Febbraio), il Ristorante Al Pirata (8 Febbraio), Il Ritrovo di Borgomarina (16 Febbraio) e il Ristorante AL Deserto (23 Febbraio).

Inoltre altri ristoranti della città proporranno un’offerta continuativa, includendo piatti a base di cardo per periodi prolungati. Tra questi si annoverano il Ristorante Cruderia al Porto e l’Osteria “il Cantinone”, con menù dedicati dal 23 gennaio al 28 febbraio, e Tipiko, che inserirà il cardo nella propria offerta dal 14 al 21 febbraio.