Emozioni in bici dalla spiaggia alla collina: scatta la cicloturistica "Strade Bianche del Sale"

Dopo la Granfondo Via del Sale è in arrivo un nuovo evento ciclistico negli splendidi scenari dell’entroterra Romagnolo: domenica 8 settembre si tiene la prima edizione della cicloturistica Strade Bianche del Sale Fantini Club.

Tre percorsi di 85, 100 e 140 chilometri, aperti a qualunque tipologia di bici, da strada, gravel, e-bike e d’epoca. Il tracciato inedito parte da Cervia per attraversare il bellissimo Parco della Salina e raggiungere le colline dell’entroterra, attraverso borghi e percorsi inesplorati con ben 60 chilometri di strade bianche, nel cuore della Romagna più vera.

La spiaggia del Fantini Club è luogo di partenza e arrivo della pedalata e quartier generale dell’evento. L’appuntamento è dal pomeriggio di sabato 7 settembre, con aperitivo offerto a tutti i partecipanti ed estrazione di premi a sorteggio.

Per questa prima edizione le iscrizioni sono disponibili alla quota speciale di 15 euro, scontata a 10 euro per chi ha partecipato anche alla 23ma Granfondo Via del Sale.

Nella quota sono inclusi: tre ristori lungo il percorso, pasta party finale (disponibile anche per gli accompagnatori al costo di 10 euro), medaglia all’arrivo, massaggi post gara ed un ricco pacco gara, contenente sacca e barretta energetica Enervit, Sale di Cervia, gadget tecnico Selle San Marco, buono spiaggia Fantini Club, lattina di Heineken 0.0, brick di vino San Crispino, caramelle Estados e frutta secca “Semplicemente frutta”.

Le iscrizioni sono aperte sul sito stradebianchedelsale.com, oltre che presso la spiaggia Fantini Club, tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30 (per info tel 0544 956519).