Un weekend dedicato al verde e ai fiori: torna "Cervia Città Giardino"

E' il fine settimana della 46esima edizione di "Cervia Città Giardino", la mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa. La manifestazione, che quest’anno ha scelto come tema “Sport fra Ambiente e Natura” propone allestimenti architettonici originali e sempre più innovativi a tema sportivo insieme ad una vera e propria “esplosione di colori” di piante fiorite che in migliaia di esemplari vengono utilizzate per le composizioni che si contendono un primato in originalità e fantasia. Aiuole non solo da ammirare ma anche da vivere fra pratica del golf e allenamento sportivo in una sorta di palestra con attrezzi utili per l’allenamento anche per i bambini. Allestimenti che invitano alla cura di sé, alla cura dell’ambiente e alle buone pratiche legate al benessere a 360°.

Oltre 60 i partecipanti del 2018 che includono enti, scuole e realtà varie insieme a comuni europei ed extraeuropei. La realtà più lontana che partecipa è il Canada e quella più vicina Ravenna. La manifestazione ha coinvolto oltre 400 giardinieri che si sono avvicendati nell’arco di un mese per la realizzazione di tutti i giardini. Il fine settimana, ricco di eventi, darà il via alla kermesse dai mille colori che resterà viva e visitabile durante tutto l’anno.

Il Verde Mercato caratterizzerà l’area del centro storico fra viale Roma e piazza Garibaldi sabato e domenica dalle ore 10.00 del mattino. Si tratta di un appuntamento dedicato agli appassionati di giardinaggio, erboristeria e prodotti naturali giunto quest’anno alla sua 12esima edizione. Il mercato offre anche creazioni artistiche e artigianali, terrecotte, vasi e arredo per giardini e parchi. Dedicato all’arte del giardinaggio anche Primavera in Bonsai, mostra e workshop a cura dell’Associazione “Cervia Bonsai” visitabile da venerdì 25 al magazzino del sale dalle 10.00 alle 22.00. Ultima ma non ultima da venerdì 25 anche l’Estemporanea D’Arte all’insegna dei fiori che vedrà impegnati artisti locali dell’Associazione “Cervia Incontra l’Arte”, all’opera dal vivo in piazza Garibaldi fino a domenica ( ore 10.00-22.00).

Da venerdì "Fiori e Armonia" è la mostra di pittura dedicata al linguaggio dei fiori dell'Artista Luigi Marzo che resterà aperta fino al 17 giugno. L’inaugurazione sarà venerdì alle ore 18.30. Orari: sabato, prefestivi e festivi in maggio 10.30-12.30 e 16.30-19.30, in giugno 10.30-12.30 e 17.30-22.30 Legato alla manifestazione anche il Concorso Vetrine Fiorite 2018: una sfida fra i negozianti del centro di Cervia e di Milano Marittima, per guadagnare il titolo di vetrina più fiorita. Il concorso si svolgerà durante tutto il mese di maggio e il vincitore verrà individuato attraverso una votazione online aperta al pubblico. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Consorzio Cervia Centro e Proloco Milano Marittima