Cervia Città Giardino: si apre la grande mostra floreale a cielo aperto

Cervia Città Giardino 2020 è pronta a farsi ammirare. La Mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa ha continuato anche quest’anno a rendere Cervia una città fiorita e unica per la bellezza, l’accoglienza e la cura del verde. Questa 48^ edizione è stata un po' particolare, ma non si è voluto interrompere la continuità che da anni caratterizza la nostra località per la fantasia e l’originalità delle composizioni floreali.

I giardini, le aiuole, le sculture nel verde e tutte le altre creazioni sono in esposizione, come in un “museo all’aperto”, per tutta l’estate, fino alla fine di settembre, distribuiti in vari punti di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata e saranno mantenuti e curati dal Servizio Verde del Comune di Cervia.

L’inaugurazione quest’anno si svolge mercoledì 15 luglio dalle ore 12.00 alle ore 12.45 in diretta streaming su Facebook e YouTube (https://bit.ly/inaugurazione-ccg2020 - https://youtu.be/EsYqtDMLtWs) con il collegamento delle città e delle tante realtà che sono state vicine a Cervia in questa edizione particolare.

La diretta avviene dalla Rotonda 1° maggio con il sindaco Massimo Medri, l’assessore Michela Brunelli e la Delegata al verde Patrizia Petrucci.