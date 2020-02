“Super Zoom”, un corso dedicato ai giovani appassionati di fotografia

Inizia lunedì 9 marzo “Super Zoom”, il nuovo laboratorio fotografico gratuito per ragazzi della Sala Malva Nord, organizzato in collaborazione con Informagiovani Cervia.

Il laboratorio si svilupperà ogni lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 presso la Sala situata in via dei Papaveri 43 a Cervia, in uno spazio polifunzionale perfetto per la trasmissione dei primi rudimenti della fotografia. Se l’utilizzo dell’immagine è parte integrante della vita quotidiana dei ragazzi, ciò che i partecipanti matureranno sarà una consapevolezza all’uso di essa, guidati dalle sapienti istruzioni di Valentina Levrini, giovane fotografa emergente che ha all’attivo diverse mostre in contesto nazionale e non solo.

Un’occasione unica per i ragazzi, per mettersi alla prova e carpire i segreti dell’immagine divertendosi.

I posti sono limitati e riservati a ragazzi e ragazze tra i 13 ed i 16 anni di età.

Per iscriversi è necessario inviare una mail con i dati personali ed un recapito telefonico all’indirizzo informagiovani@comunecervia.it, oppure telefonare al numero 0544979265