Festa Country, pony, bici e moto d'epoca per la "Primavera Marittima"

Da domenica 14 aprile torna l’appuntamento con Primavera Marittima a Cervia, la colorata rassegna che fino a fine mese rinnova continuamente Piazza Garibaldi, Viale Roma, Piazzetta Pisacane e il Borgomarina, per un avvio di stagione indimenticabile.

Quest’anno l’appuntamento inaugurale di Primavera Marittima parte alla grande, con ben 3 eventi in uno. Da una parte, con l’arrivo della Primavera, le biciclette tornano protagoniste della vita della città grazie alla Rievocazione itinierante del gruppo ciclostorico “I Caenassi”, con 25 figuranti in bicicletta che dal primo pomeriggio metteranno in scena uno spettacolo ambulante. Un’occasione unica per scoprire come un tempo la bicicletta non era solo un oggetto di passatempo, ma un vero e proprio strumento al centro della vita delle comunità.

A questo si aggiunge l’immancabile appuntamento con Cervia Country, la festa dedicata al ballo, alla musica e alla cultura USA. Dalle 14.00 fino a sera si parte con esibizioni musicali a tema con i Cadillac Ranch, che daranno il ritmo a Piazza Garibaldi accompagnando le performance di ballo country e le lezioni aperte al pubblico, a cui si aggiunge il DJ Set dedicato.

Ma dato che il mondo non è fatto di sola musica, anche i mezzi di trasporto della tradizione si uniscono alle performance musicali: vicino al Villaggio Indiano, in Piazza i pony di Equilandia permetteranno ai più giovani di fare il loro “Battesimo della Sella”, mentre in Viale Roma il raduno di auto e moto americane farà brillare gli occhi ai più grandi, portando a Cervia una ventata di Route 66.

A completare la scena tanti banchi a tema permetteranno a tutti di accessoriarsi come dei veri cowboy, affiancati dagli stand gastronomici dove fare un pasto sfizioso.

Ma nella stessa giornata anche il Borgomarina fa da scrigno ad un angolo di grande fascino. Il Piazzale Ascione ospita infatti l’evento Acqua di Cervia Retrò. L’appuntamento accoglie dalle 10.00 alle 20.00 la meravigliosa esposizione di foto di Cervia ieri e oggi – organizzata in collaborazione con la Biblioteca Maria Goia di Cervia – a cui si unisce alle 15.00 la premiazione di uno speciale contest fotografico. A questo si aggiunge il raduno di moto d’epoca dalle 11.00 alle 16.00 e uno spazio musicale dedicato, che dalle 15.00 alle 17.00 rende più melodiosa la passeggiata sul canale.

Non mancano inoltre i mercatini dedicati all’artigianato e al gusto e i laboratori creativi per i più piccoli, insieme a grandi occasioni di intrattenimento per tutti.

Inoltre torna anche quest’anno l’Area Bimbi in Piazza Garibaldi (aperta in tutte le date di Primavera Marittima) con animazione dedicata, babydance, palloncini, truccabimbi e le casette in legno dove giocare con i giochi messi a disposizione dal Consorzio Cervia Centro… oltre a tante altre sorprese.