Canti, dolci e animazioni al Festival delle Pasquelle

A Cervia si festeggia l'Epifania. Lunedì 6 gennaio dalle 14.30 alle 18.30 in Piazza Garibaldi si svolge il Festival delle Pasquelle.

I Pasqualotti, vestiti secondo l’antica tradizione contadina, intonano filastrocche e canti, donando caramelle e dolci per augurare a grandi e piccini ogni bene e felicità per il nuovo anno.

Sempre in Piazza Garibaldi, dalle 17.00 alle 22.00, si tiene la Festa di chiusura delle feste con esibizioni musicali, intrattenimento, animazione e spettacoli in centro per celebrare la chiusura del periodo natalizio.