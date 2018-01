Apre il "Circuito del cardo" tra canocchie e passatelli

Il Cardo di Cervia, prodotto d’eccellenza e presto presidio slow food, torna protagonista in città da fine gennaio a fine febbraio, con tutta una serie di iniziative dedicate.

Tra le novità di quest’anno si annovera il “Circuito del Cardo”, che vede alcuni tra i migliori ristoranti della città offrire menù e piatti dedicati a questa prelibatezza 100% locale. Il Circuito Gastronomico è promosso dal Sindacato Ristoratori Confcommercio Cervia.

L’apertura del percorso ha luogo martedì 23 con la serata dedicata alla Locanda dei Salinari in via XX Settembre 67, con un menù creato “a quattro mani” dalla chef stellata Maria Grazia Soncini insieme allo chef Gianni Berti.

Il menù include vari piatti che vedono il Cardo di Cervia farla da padrone incontrastato: Cardo di Cervia e canocchie di Goro, passatelli asciutti con cardo di sabbia, gamberi e bruciatini di Mora Romagnola, la Bosega, il cardo e la bagnacauda, pre-dessert al cardo e per finire in dolcezza profitteroles con crema alla gianduja e cialde all'arancia. Il tutto con vini abbinati, per valorizzare ancora di più ogni portata. La partecipazione alla serata, tutto compreso, è di €60 a persona. Consigliata la prenotazione al numero 0544 971133.

Il circuito del cardo non si ferma però a questo appuntamento. Le prossime tappe si svolgeranno presso La Pescheria del Molo (2 Febbraio), il Ristorante Al Pirata (8 Febbraio), Il Ritrovo di Borgomarina (16 Febbraio) e il Ristorante AL Deserto (23 Febbraio). Inoltre alcuni ristoranti della città proporranno un’offerta continuativa, includendo piatti a base di cardo per periodi prolungati. Tra questi si annoverano il Ristorante Cruderia al Porto e l’Osteria “il Cantinone”, con menù dedicati dal 23 gennaio al 28 febbraio, e Tipiko, che inserirà il cardo nella propria offerta dal 14 al 21 febbraio.

Infine è inevitabile menzionare la Sagra del Cardo di Cervia, che torna nel 2018, sempre più in grande, a conquistare Piazzetta Pisacane in occasione di “A Spass par Zirvia” del 27 e 28 gennaio. Qui sarà possibile degustare per due giorni piatti a base di Cardo, acquistare il prodotto sia fresco che nei suoi tanti derivati (liquori, sughi, olio aromatizzato e tanto altro) e divertirsi tra musica e show.

Una serie di grandi occasioni per scoprire e riscoprire un grande prodotto a Km 0 che sta conquistando ogni anno di più il pubblico e gli specialisti grazie alle sue caratteristiche davvero uniche.