Salotto letterario dedicato al ciclismo con Davide Cassani e Luciano Boccaccini

Martedì 23 luglio, ore 21.30, in viale Ravenna a Milano Marittima si tiene una doppia presentazione in occasione della rassegna "Cervia, la spiaggia ama il libro".

Un vero e proprio Salotto Letterario dedicato al ciclismo con Davide Cassani che presenta “Le salite più belle d’Italia. Segreti e preparazione, storia ed eroi” e Luciano Boccaccini che introduce “Fausto Coppi. La grandezza del mito”.

L'ex ciclista, commentatore sportivo e CT della Nazionale maschile Davide Cassani racconta al pubblico le salite più belle d’Italia, descritte in un volume scritto assieme al giornalista Beppe Conti. Un incontro dedicato agli appassionati che vorranno subito cimentarsi nelle 15 salite che Cassani ha scelto come memorabili, ma anche per semplici curiosi o cicloamatori che rimangono affascinati ascoltando le vicende sportive dei grandi campioni di oggi.

A seguire, un omaggio al grande e indimenticabile Fausto Coppi a 100 anni dalla sua nascita.

L’autore con la passione per il giornalismo (per vent’anni corrispondente de Il Resto del Carlino), la lettura (biblioteca personale di 11mila volumi, di cui un migliaio sul ciclismo) e la bicicletta Luciano Boccaccini, presenterà il libro Fausto Coppi. La grandezza del mito – ed. Minerva. Fotografie di Walter Breveglieri e con un ricordo di Marina e Faustino Coppi.

Ingresso gratuito.