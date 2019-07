Beach Party, Atlete in rosa, concerti e spettacoli sulla spiaggia per la Notte Rosa

Venerdì 5 luglio tutta la costa di Cervia si prepara per la Notte rosa 2019.

Nel corso della serata la 7^ edizione del "Premio Sport in Rosa", un riconoscimento speciale, assegnato alle donne italiane che nel corso dell’anno si sono distinte nell'ambito sportivo nazionale e internazionale. L’edizione 2019 dello speciale riconoscimento ha una rilevanza sociale ancora più alta, perchè viene assegnato alla Nazionale Italiana volley femminile sorde, che ha trionfato agli Europei da poco conclusi a Cagliari, conquistando la prima medaglia d’oro della storia della pallavolo sordi. A ritirare il Premio la coach della squadra azzurra Alessandra Campedelli, insieme a Claudia Gennaro, nominata "miglior palleggiatrice" degli Europei, Alice Tomat, premiata come miglior schiacciatrice e come miglior giocatrice del torneo, e Valentina Broggi, libero titolare. Conduce la serata il giornalista sportivo Lorenzo Dallari.

A Pinarella tavole in rosa davanti ai negozi e concerto della Grande Orchestra Città di Cervia alle ore 21. A Tagliata si festeggia la Notte Rosa dei Bambini in Piazza dell'Acquario con spettacoli di burattini dalle 21 alle 23:30. A partire dalle 23.30 poi si attende il grande spettacolo di fuochi d'artificio che celebra in contemporanea lungo tutta la costa romagnola la Notte Rosa 2019. La notte di festa continua su tutta la spiaggia cervese con il Beach Party. Apertura straordinaria serale degli stabilimenti balneari con feste ed eventi fino alle 3.00.