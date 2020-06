Scatta la pedalata del cappelletto, un percorso fra paesaggi e sapori romagnoli

Sabato 13 giungno alle 9.00 si parte in bici dal Centro Visite Salina di Cervia (via Bova 61) per la Pedalata del Cappelletto, un'escursione dalla Salina di Cervia a Ravenna.

Partendo dal Centro Visite cervese insieme ad una guida esperta si raggiunge il litorale attraversando pinete e zone umide con soste per l’osservazione dell'avifauna e del paesaggio. La pedalata termina a Ravenna, al ristorante Alchimia in Darsena, dove si gusta un pranzo a base di cappelletto romagnolo.

Il rientro è libero, senza guida, con possiblità di scegliere di: tornare in treno dalle ore 14, da Ravenna con bicicletta (consegnandola entro le ore 18.00 al Centro Visite Salina di Cervia); tornare in treno dalle ore 14, da Ravenna senza bicicletta (consegnandola il giorno stesso al al ristorante Alchimia in Darsena); tornare da Ravenna a Cervia in bicicletta (consegnandola entro le ore 18.00 al Centro Visite Salina di Cervia).

Quota di partecipazione € 45. La bicicletta è inclusa nel prezzo. Il percorso è adatto dai 12 anni in su.

Biglietto acquistabile solo online sullo Shop di Atlantide (http://shop.atlantide.net/gite/escursioni-in-bici/la-pedalata-del-cappelletto-dalla-salina-di-cervia-a-ravenna.html).