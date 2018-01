Pescatori protagonisti nelle passeggiate patrimoniali a Borgo Marina

Tornano le Passeggiate patrimoniali organizzate dall'Ecomuseo del sale e del mare di Cervia e dall'Associazione FESTA.

Si ricomincia domenica 28 gennaio con una passeggiata a Borgo Marina.

Protagonisti della mattinata sono i pescatori che illustrano alcune tecniche sperimentali per la pesca delle seppie e per la tutela delle tartarughe marine.

L'appuntamento è per le ore 10,30 come sempre davanti alla Torre San Michele.

Tutte le Passeggiate patrimoniali sono gratuite.

Per info e prenotazioni: IAT Cervia, tel. +39 0544 974400

email: ecomuseocervia@comunecervia.it