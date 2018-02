Una serata di musica e poesia con Sara Dall'Olio e tanti altri ospiti

Sabato 17 febbraio ore 20,30 al centro sociale Pisignano Cannuzzo si festeggiano i 7 anni della fondazione dell’associazione culturale Francesca Fontana, istituita proprio nel giorno di San Valentino del 2011.

Un’occasione per stare insieme in compagnia tra parole e musiche in una serata dedicata all’amore. Parlano di questo sentimento con passione le poesie scritte da Giuseppe Grilli, Serena Andersen e Rino Arfilli e Giuliana Maldini ed inoltre le vincitrici del concorso “Scrivile del 2017” Loretta Merenda, Daniela Cortesi e Maria Serena Bezzi.

Le letture sono affidate alla voce narrante di Lorenzo Pieri. Per questa iniziativa c'è anche l’accompagnamento musicale dei musicisti del territorio: il maestro Fulvio Penso (arrangiatore e tromba), Eugenio Fantini (pianoforte), Mario Strinati (violoncello) e Andrea Costa (violino). La conduzione della serata è affidata a Gastone Guerrini.

Conclude la serata l’esibizione la talentuosa cantante cervese Sara Dall’olio.

L’ingresso a offerta libera è interamente devoluto e consegnato al termine della serata alla cooperativa Sociale Lo Stelo di Cervia.