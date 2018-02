Un incredibile viaggio da Vladivostok a Mosca

Mercoledì 28 febbraio, alle ore 20.45, alla Biblioteca Goia di Cervia torna la rassegna Quaderni di Viaggio con Stefano Randi che racconta il suo lungo viaggio assieme a Francesco Spada sulle orme di un treno mitico attraverso i larghi spazi dell'Asia interna: un viaggio da Vladivostok a Mosca.

Per l'ultimo appuntamento di questa stagione, Quaderni di Viaggio presenta mercoledì 7 marzo "For A Piece Of Cake. 18.000 Km da Cesena a Singapore in bicicletta".