Il rapper Coez arriva in Romagna per il tour estivo

Arriva a Cervia il 21 luglio il rapper e cantautore Coez che si esibisce nella centrale piazza Garibaldi. Unica data in Romagna, la tappa di Cervia fa parte dei dodici concerti programmati per il tour "20ESTATE18".

Silvano Albanese, in arte Coez, giunge in Romagna un anno dopo il suo ultimo disco "Faccio un casino" che gli ha fatto conquistare due dischi di platino.

Il suo tour invernale ha registrato 28 sold out su altrettante date fissate.

Biglietti a 25 euro, acquistabili su ticketone.