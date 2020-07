Alla scoperta dell'oro bianco cervese: torna "Salinaro per un giorno"

Torna dal 7 luglio tutti i martedì pomeriggio dalle 16.30 alla Salina Camillone di Cervia l'iniziativa "Salinaro per un giorno".

L’iniziativa è nata a Cervia nel 2008 e vede la figura del salinaro quale maestro e compagno di avventura per un pomeriggio con l’opportunità di trascorrere alcune ore in compagnia delle persone che custodiscono i segreti della produzione dell’”oro bianco” cervese. In questo modo MUSA, il museo del sale di Cervia propone non solo di vedere e di osservare i salinari al lavoro, cosa che già accade nelle visite guidate, ma di lavorare con loro. Si tratta quindi di una occasione assolutamente unica per provare l’emozione di vestire i panni del salinaro e sperimentare nella atmosfera suggestiva di quell’ambiente assolutamente straordinario che è la salina cervese, la magia della raccolta del sale dolce nonché la vita dei salinari.

E’ inoltre occasione sempre unica per poter conoscere esperienze di vita, storie ed aneddoti direttamente da chi li ha vissuti. Si tratta quindi di un momento di crescita culturale davvero unico. La iniziativa si svolge tutti i martedì, fino a i primi giorni di settembre. Dal pomeriggio, chi vorrà condividere per un giorno la vita della salina, trascorrerà fianco a fianco dei salinari la sua giornata, lavorando con loro e imparando un po’ di quell’arte antica che ha permesso la produzione del sale per secoli. Oltre alla conversazione con gli esperti, sarà il momento della consegna del diploma di partecipazione che resterà a ricordo e testimonianza di questa esperienza unica.

Questa iniziativa offre la possibilità di fruire dell’ambiente particolare della salina, con le sue peculiarità e permette al turista di conoscere più a fondo la tecnica antica di produzione, ma anche di conoscere meglio la civiltà del sale, ponendo domande direttamente a chi è vissuto in questo ambiente, ha lavorato e continua a lavorare qui. L’iniziativa è aperta a gruppi ristretti per dare la possibilità ai salinari insegnanti di seguire costantemente e da vicino i loro allievi. Si richiede quindi la prenotazione. Si consiglia inoltre un abbigliamento molto comodo e tanta curiosità. Per prenotare contattare il 338 9507741. L’iniziativa è a offerta libera.