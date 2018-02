Seppioline, calamaretti e altre bontà marinaresche

Mercoledì 28 febbraio, a partire dalle ore 19,30, torna nella sede del Circolo Pescatori “La Pantofla” di Cervia (Via Nazario Sauro 1), un nuovo gustoso appuntamento delle “Serate gastronomiche a tema”.

Le “Serate gastronomiche a tema” propongono un menù, con piatti che hanno come ingrediente fondamentale il pesce del nostro Mare Adriatico. “Magné cun quèl ch’u jè” (“Mangiare con quello che c’è”) è il titolo della serata dedicata alle ricette delle vecchie famiglie marinare.

Il menù della serata di mercoledì 28 febbraio, elaborato da Paola Pirini, propone: sgomberetti al balsamico; calamaretti con cicorino; seppioline con cipolla; manfettini in brodo di pesce; pesce in graticola; dolce, acqua e vino della casa.

Il prezzo della cena è di € 22. Nella preparazione dei piatti viene utilizzato esclusivamente il “sale dolce di Cervia”. Per partecipare alla serata occorre telefonare e prenotare al n. 0544-973889.

La serata verrà allietata dalla partecipazione musicale di Gastone Guerrini ed Eugenio Fantini con un programma di canzoni delle più belle voci americane (Frank Sinatra, Nat King Cole, Perry Como, ecc.) e delle più belle canzoni d’autore italiane.