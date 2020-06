Una magica serata in salina a osservare le stelle

Dal 19 giugno tutti i venerdì alle ore 21 partono le serate "Salina sotto le stelle". Ritrovo al Centro Visite Salina di Cervia, in via Bova 61, dove sotto il cielo stellato, lontano dalle luci della città, si osserva insieme la volta celeste in compagnia dell'esperto astrofisico Oriano Spazzoli nella suggestiva atmosfera notturna dei bacini salanti.

Si osserveranno le stelle e la luna ad occhio nudo accompagnati da racconti e letture di brani a tema nella suggestione del silenzio della Salina di notte. Il luogo dell’osservazione è raggiunto con un tratto in barca elettrica.

Durata: 3 ore circa

Quota di partecipazione € 14. Biglietto online su Atlantide.net