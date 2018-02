Soluzioni innovative per il turismo al salone dell’ospitalità

Torna dal 22 al 25 febbraio nella suggestiva cornice dei Magazzini del Sale, in via Nazario Sauro, sul porto canale, la sesta edizione di Cervia Hospitality.

Il salone dell’accoglienza e dell’ospitalità intende mettere a disposizione degli operatori turistici soluzioni innovative, tendenze ed approfondimenti per essere sempre all’avanguardia nell’arte dell’ospitalità, da sempre il miglior biglietto da visita della realtà turistica locale. La fiera rappresenta un punto d’incontro fra le aziende espositrici e le aziende ricettive della costa romagnola.

Gli operatori turistici hanno la possibilità di raccogliere tutti gli strumenti utili per attrezzare le loro aziende con soluzioni tecnologicamente avanzate e servizi in linea con le esigenze del mercato: dall’arredamento alle attrezzature, dagli impianti al risparmio energetico, dalle forniture alimentari alle soluzioni ecosostenibili, dai prodotti per la pulizia alla promozione pubblicitaria, ai sistemi informatici e così via. Un’occasione per confrontarsi con un mercato in continua evoluzione e guardare agli scenari futuri dei luoghi dell’ospitalità.

In programma inoltre tre giornate di formazione dedicate al web e alla ristorazione con incontri e corsi gratuiti tenuti da esperti del settore con focus sul web marketing e sui social media.

Novità del 2018 “Cooking and Bartending show” a cura dello IAL Cervia con dimostrazioni e degustazioni.

Giovedì 22 febbraio ore 18.30 inaugurazione. Venerdì 23 febbraio e sabato 24 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Domenica 25 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Cervia Hospitality è organizzato da Eventi Expo di Rosa Barbieri in collaborazione con il Comune di Cervia e le associazioni di categoria Ascom Confcommercio e Confesercenti. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Cervia.

Il programma completo dell’evento sul sito www.cerviahospitality.it - Info: segreteria organizzativa info@cerviahospitality.it – tel. 333 6465854