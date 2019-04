Dalla Spada nella Roccia al Gatto nero di Poe: il gran finale di Moments Musicaux

L'evento di chiusura di Moments Musicaux 2019 è un arrivederci in grande stile all'insegna dell'avanguardia e della ricerca, attraverso la contaminazione tra musica, parola e danza.

Appuntamento domenica 7 aprile alle ore 18.00 al Teatro Comunale di Cervia: in scena, “La Spada nella Roccia”, una produzione targata LaCorelli su musiche originali di Benjamin Britten, adattamento testuale di Teresa Maria Federici e Simone Marzocchi e coreografie di Artemisia Danza, interpretata dall'Ensemble Tempo Primo e narrata da Teresa Maria Federici, per la direzione di Daniele Rossi.

A seguire, in prima esecuzione assoluta, “Il Gatto Nero” dal classico di E.A. Poe, musicato per LaCorelli da Danilo Comitini, poliedrico e raffinato compositore che unisce al talento musicale uno spiccato gusto per la sperimentazione. La pagina, scritta per percussioni soliste, sarà interamente affidata all'esecuzione di Daniele Sabbatani, su narrazione di Teresa Maria Federici.

Biglietti: Intero 10 €, Ridotto per Iscritti alla newsletter de LaCorelli: 8 €; Ridotto per membri di Associazioni di Promozione Culturale: 8 €; Ridotto per scritti ad una scuola di musica: 5 €; Ridotto per Studenti fino a 18 anni: 5 €; Ridotto per over 60: 5 €. I bambini sotto i 6 anni e diversamente abili entrano gratis. Per informazioni e prenotazioni: info@lacorelli.it / Tel: 339 6249299.