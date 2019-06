Sulla spiaggia tornano le sculture di sabbia

Lo conferma il presidente dell’associazione Arte&Sabbia Dario Fantini, nel 2019 torna per la 22esima edizione il World Master di sculture di sabbia. Si svolge dall'8 al 10 agosto la vera e propria gara degli artisti della sabbia, attirati da tutto il mondo sulla spiaggia di Cervia per competere in questa gara d'arte.

Gli scultori si mettono già al lavoro dalla metà di giugno in attesa del gran finale della manifestazione con la premiazione nella notte di San Lorenzo. Il lavoro degli artisti e le opere di sabbia sono visitabili fino a ottobre dalle 9 alle 23, con ingresso a offerta libera.

Dopo lo stop del 2018, per motivi organizzativi, le sculture di sabbia tornano quindi a svettare sulla spiaggia cervese e a incantare con il loro magico splendore.

Uno splendore di cui è protagonista la sabbia, ovviamente, ma anche l'acqua. Proprio così, perché è la tensione superficiale dell'acqua che permea ogni singolo granello e lo lega a quelli vicini permettendo di innalzare sculture alte fino a quattro metri.

Nell'ultimo giorno di gara, poi, gli artisti possono utilizzare una mistura di acqua e colla per rendere più resistenti le proprie opere.