Tre giorni di gare con il Triathlon Show Italy

Parte il Triathlon Show Italy. Il primo evento in Italia dedicato alla triplice disciplina e agli sport d’endurance si svolgerà, infatti, a Cervia da venerdì 22 a domenica 24 marzo 2019. Saranno tre giorni nei quali si alterneranno competizioni di triathlon, di duathlon e di running, workout session, workshop, eventi, intrattenimento, expo e il settimo Gala del Triathlon. Il “Gala”, la tradizionale serata di premiazioni, si svolgerà sabato 23 marzo, a partire dalle 18:00, all’interno dei Magazzini del Sale della cittadina romagnola e sarà condotto dalla maratoneta Sara Dossena e Dario “Daddo” Nardone, l’ideatore del Gala del Triathlon e di Triathlon Show.

Sono tanti i campioni che saranno presenti nella capitale italiana del triathlon per la tre giorni. Tra questi, Alessandro Degasperi, vincitore dell’Ironman Lanzarote nel 2018 e due volte al traguardo dell’Ironman Hawaii World Championship; Marcello Ugazio, campione del mondo ed europeo U23 di cross triathlon 2018 e tricolore di triathlon medio e olimpico 2018; Daniel Hofer, ex nazionale di triathlon e una lunga carriera nei professionisti. Da quest’anno Hofer è guida del paratleta ipovedente Federico Sicura. Il 2 marzo 2019, nella loro prima gara, l’ITU Paratriathlon World Cup, a Devenport (Australia), hanno conquistato la medaglia di bronzo. Tra le donne, Verena Steinhauser, che nella scorsa stagione ha vinto due medaglie di bronzo nelle prove della Coppa del Mondo di triathlon ad Anversa, in Belgio, e a Losanna, in Svizzera; e Anna Barbaro, paratleta ipovedente, campionessa italiana di paratriathlon 2018 (cat. PTVI) e sul terzo gradino del podio agli Europei di paratriathlon 2018, cat. PTVI, a Tartu (Estonia). Saliranno sul palco del Gala anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, come Federica Torti, conduttrice tv, e Dino Lanaro, attore, doppiatore, conduttore tv e triatleta.

Il calendario delle gare

Sabato 23 marzo

13:00 Partenza Triathlon Crono.

A numero chiuso, a cronometro, si disputerà sulla distanza super sprint (0.400K di nuoto, 10K di ciclismo e 2.5K di corsa). Le singole frazioni saranno affrontate inserendo una pausa tra una e l’altra. Il nuoto si disputerà nella Piscina di Pinarella di Cervia; il ciclismo (con partenza da Viale Nazario Saurio, incrocio Vale Colombo) su due giri; la corsa partirà da Torre San Michele e prevede un giro unico.

16:00 Partenza Duathlon Kids.

Potranno parteciparvi i Giovanissimi, ovvero i ragazzi dai 6 ai 13 anni (categorie: Mini Cuccioli, Cuccioli, Esordienti e Ragazzi). La gara si svolgerà presso i Magazzini del Sale e Torre San Michele.

Domenica 24 marzo

11:00 Partenza 10K Run powered by FollowYourPassion (dal Fantini Club, Lungomare Grazia Deledda 182)

11:05 Partenza 5K Run powered by Follow Your Passion, (dal Fantini Club, Lungomare Grazia Deledda 182).

Workshop e incontri

In tutti i tre giorni, presso i Magazzini del Sale di Cervia, quartier generale dell’evento, si terranno diversi workshop e incontri, gratuiti e aperti al pubblico. Questo il calendario:

Venerdì 22 marzo

16:30: Workshop, “La corsa nel triathlon”, con Daniele Vecchioni, ideatore del metodo Correre Naturale

18:30: Workshop, “Sleep&Performance”, con l’ironman Alessandro Degasperi, l’allenatore di triathlon Costantino Bertucelli e il dottor Jacopo Vitale, ricercatore del LaMSS – Laboratory of Movement and Sport Science all’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi.

Sabato 23 marzo

10:00 – 16:00: Educazione stradale in collaborazione con la Polizia Municipale di Cervia (presso Piazza Andrea Costa)

10:00 Presentazione del libro “Correre Naturale”, di Daniele Vecchioni, ideatore del metodo omonimo

11.00 Workshop, “Triathlon Experience, scopri la bellezza della triplice”, con Daniele Vecchioni e Dario Daddo Nardone

Domenica 24 marzo

9:00 Presentazione del libro “Vegan Man” di Fabrizio Bartoli

9:45 Presentazione della calzatura “Hoka Evo Carbon Rocket” con l’ironman Alessandro Degasperi

15:00 Presentazione del libro “Io, fenice” della maratoneta Sara Dossena, con sessione autografi.

Sessioni di training e riscaldamento

Il ricco programma del 1° Triathlon Show Italy prevede anche due training di corsa. Il primo, in calendario per venerdì 22 marzo, sarà guidato dal campione di triathlon Daniel Hofer e da Daniele Vecchioni, ideatore del metodo “Correre Naturale”. Il secondo è per domenica 24, con gli ironman Alessandro Degasperi e Jonathan Ciavattella, e servirà a riscaldare le gambe in vista della 10K Run e 5K Run by FollowYourPassion. Grazie alla collaborazione con Time to Move Association saranno proposte due sessioni di ginnastica.

Venerdì 22 marzo

17.30: Sunset Run: allenati con i campioni, con Daniel Hofer e Daniele Vecchioni (con partenza dai Magazzini del Sale).

Sabato 23 marzo

15.45: Ginnastica con Time to Move Association per Duathlon Kids (presso Magazzini del Sale).

Domenica 24 marzo

10:20: Riscaldamento per la 10K Run e la 5K Run powered by FollowYourPassion con i campioni di triathlon Alessandro Degasperi e Jonathan Ciavattella (da Torre San Michele, spostamento al Club Fantini, luogo della partenza delle due gare di running).

10:45: Ginnastica con Time to Move Association, Fantini Club, Lungomare Grazia Deledda 182.