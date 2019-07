Ex campioni e acrobazie sulla spiaggia: ecco il torneo di Beach Teqball

Dopo il successo della prima edizione, torna lo spettacolo del Beach Teqball sulla spiaggia del Fantini Club di Cervia. Sabato 20 e domenica 21 Luglio si tiene il secondo Campionato Italiano di Beach Teqball Trofeo Fantini Club.

La disciplina sta conquistando davvero tutti grazie all'alto tasso di spettacolarità, in cui tecnica e atletismo sono gli elementi chiave del gioco. Un po' calcio e un po' tennis da tavolo, il Teqball è il nuovo sport arrivato dall’Ungheria, che sta diventando sempre più popolare all'estero. Si gioca in due o in quattro giocatori con un normale pallone da calcio, su un tavolo ricurvo studiato appositamente in modo da avere la superficie ideale per misurare le proprie abilità calcistiche e di affinarle. Le regole sono molto semplici: lo scopo del gioco è mandare il pallone oltre la rete, nel campo dell’avversario, palleggiando fino a tre volte con qualsiasi parte del corpo (escluse le mani e mai due volte di seguito con la stessa).

Sulla spiaggia del Fantini Club il beach teqball ha già conquistato tutti, compresi gli ex del calcio italiano come Ruggiero Rizzitelli, Luca Rigoni, il ‘Condor’ Massimo Agostini, Emiliano Salvetti e Alessandro Bianchi, pronti a sfidarsi nel 2° Campionato Italiano in programma nel weekend.

L’edizione 2019 dell’evento prevede due tabelloni a coppie 2x2 maschili: un under 19 e un tabellone OPEN. Sabato e domenica le partite cominciano dalle ore 10.00 e proseguono per l’intera giornata.