Il tour di Riki, vincitore di Amici 2017, fa tappa in Romagna

Riki, il vincitore della sezione canto di "Amici 2017", arriva in concerto a Cervia il 29 luglio alle ore 21. Il giovane cantante si esibisce in Piazza Garibaldi per l'unica data in Emilia Romagna del suo tour.

Da martedì 6 febbraio è possibile acquistare i biglietti su Ticketone e su tutti i circuiti autorizzati. I biglietti costano 28 euro.

Riki, a pochi mesi dal suo esordio, ha già conquistato cinque dischi di platino, grazie all’EP ‘Perdo le parole, all'omonimo singolo e al disco "Mania".

Info sui biglietti: 329 0058054.