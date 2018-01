Un nuovo corso per imparare il francese

Presso lo spazio culturale ScambiaMenti sono aperte le iscrizioni per il corso di lingua francese – livello base. Le lezioni iniziano lunedì 12 febbraio e si tengono ogni settimana in orario pomeridiano. Il corso prevede 10 incontri e la partecipazione è completamente gratuita. Le lezioni hanno sede di via Ippolito Nievo n.2, a Cervia.

ScambiaMenti mette a disposizione dei partecipanti un percorso formativo di sicura efficacia, portato avanti da un giovane insegnante, all’insegna della chiarezza e del coinvolgimento, adatto a tutte le persone che vogliano percorrere i primi passi verso l’apprendimento della lingua.

Per informazioni si può contattare telefonicamente lo spazio culturale al 338 2196514, oppure via mail all’indirizzo scambiamenti@comunecervia.it. ScambiaMenti è inoltre presente su Facebook ricercando il profilo “ScambiaMenti – Spazio Culturale”, attraverso cui è possibile sia mettersi in contatto, che restare aggiornati su tutte le molteplici attività del centro. Il blog invece è http://scambiamenti.blogspot.com

Per iscriversi è sufficiente presentarsi presso la sede di via Nievo negli orari di apertura, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 o inviare una semplice e-mail contenente i propri dati personali e un contatto telefonico. Il corso sarà a numero chiuso e l’iscrizione è obbligatoria.