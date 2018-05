Che tempo fa? Full immersion di meteorologia con Riccardo Spanu

Il Circolo Nautico “Amici della Vela” di Cervia ospita domenica 27 maggio, dalle 10 alle 18 (con pausa pranzo) un laboratorio di meteorologia condotto da Riccardo Spanu: istruttore della Federazione Italiana Vela, responsabile formazione altura, esperto meteorologo e regatante.

Spanu parla della meteorologia intesa non solo come qualcosa di collegato alle previsioni e quindi alla necessità di conoscere il tempo del giorno successivo, ma come una scienza alla portata di tutti che può essere "praticata" osservando la natura e cercando di interpretarla alla luce della teoria e dell'esperienza.

Il laboratorio è aperto aperto a soci, amici, aspiranti Comandanti e Comandanti del Circolo Nautico Cervia. Visti i posti limitati, la prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e iscrizioni: Segreteria del Circolo Nautico Cervia, tel. 0544 974125 info@circolonauticocervia.it