Con lo chef Damiano Carrara si decide il vincitore di “Top Cake”

Iniziato in aprile su Facebook con la candidatura “social” di 33 concorrenti, proseguito nel centro commerciale Le Maioliche di Faenza con le eliminatorie e le semifinali dal vivo, “Maioliche Top Cake”, gara per aspiranti pasticcieri, si conclude domenica 20 maggio con la finalissima fra i 3 concorrenti rimasti in gara, Jessica Tinazzi, Lorenzo Tagliatti e Yulia Kostrikova, che viene da Bologna. Dalle ore 17 si sfidano a colpi di farina e zucchero, panna e cioccolato per aggiudicarsi la vittoria nel contest più dolce.

A condurre la sfida e valutare il lavoro dei finalisti è questa volta il famoso chef Damiano Carrara, noto al grande pubblico per essere stato il giudice di “Bake Off Italia 2017” e di “Cake Star 2018”, i talent tv di Real Time dedicati all’arte pasticcera. Ogni finalista dovrà preparare un dolce, stabilito dagli organizzatori il giorno prima. Damiano Carrara valuterà i partecipanti tenendo conto del tempo impiegato, della tecnica e della qualità, la presentazione e la decorazione del dolce. Al termine, decreterà il vincitore e gli consegnerà il trofeo di “Maioliche Top Cake”.

Damiano Carrara è nato a Lucca nel 1985 e dopo un’esperienza iniziale in Irlanda, nel 2012 si stabilisce in California dove, insieme al fratello Massimiliano, lancia la pasticceria “Carrara Pastries”, che riscuote subito un grandissimo successo, tanto da far aprire alcune filiali ai due fratelli. La notorietà però arriva con la tv: nel 2015 partecipa come concorrente alla prima stagione di “Spring Baking Championship”, classificandosi secondo. Vince però la puntata sul cioccolato di “Cutthroat Kitchen 2015” e continua la sua carriera da concorrente di cooking show nel 2016, partecipando alla 12esima stagione di “Food Network Star”, diventandone in breve tempo una stella. Con la notorietà televisiva, aiutata da un indiscutibile fascino sul pubblico femminile, il ritorno in Italia, nelle vesti di giudice nella 5^ edizione del programma “Bake Off Italia”, condotto da Benedetta Parodi, dove riscuote un successo sopra le aspettative.