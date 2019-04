Dante 2021: le prove di "Purgatorio" e la scelta del logo per le celebrazioni dantesche

Lunedì 29 aprile, alle 20, si tiene al Teatro Rasi un nuovo incontro operativo per chi desidera partecipare alla realizzazione di Purgatorio - Chiamata Pubblica per la Divina Commedia di Dante Alighieri, seconda parte del progetto La Divina Commedia: 2017-2021, di Marco Martinelli e Ermanna Montanari. Durante l'evento si svolge anche la votazione partecipata per la scelta di logo e naming di Ravenna nel VII° Centenario della morte di Dante Alighieri.

Entra nella fase finale la selezione con la quale l’Amministrazione comunale intende individuare un'identità visiva che rappresenti il VII centenario dantesco del 2021 a Ravenna. I cittadini, nell'ambito della chiamata pubblica organizzata dal Teatro delle Albe-Ravenna Teatro, sono invitati a scegliere l’immagine e la frase che ritengono più significativi e capace di trasmettere l'insieme dei valori, delle attività e degli spazi che concorrono al programma delle celebrazioni dantesche nel 2020 e 2021.

Nel corso della serata i tre loghi e i relativi naming, scelti da una giuria di qualità costituita da cinque esperti, saranno illustrati al pubblico dagli ideatori per meglio far comprendere il messaggio che intendono legare alla città, a Dante e ai valori universali e plurali della sua opera.

I tre progetti selezionati sono quelli proposti da Matilda Studio (Cesena), Menabò group (Forlì) e Social Design srl (Firenze). In tutto sono stati 29 quelli arrivati da diverse parti d’Italia e anche dall’estero: Ravenna, Riccione, Bellaria, Mirandola, Bologna, Firenze, Russi, Lugo, San Giovanni in Marignano, Messina, Milano, Forlì, Rimini, Mosca, Faenza, Slovenia, Cesena, Caltagirone, Roma, Cagliari, Bagnacavallo, Siviglia.

Conclusa la presentazione si potrà votare, presentando un documento di riconoscimento, tramite una scheda da introdurre in un’urna entro le 22. Saranno accettate le schede delle persone che entro quell’ora potrebbero trovarsi in fila. Lo scrutinio sarà pubblico e si svolgerà la sera stessa. Al termine dello spoglio sarà annunciato il vincitore, il progetto che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze dalla giuria partecipata.

Nella prima fase della selezione la giuria ha esaminato i progetti nel rispetto del loro anonimato, in base ai seguenti criteri: Caratteristiche concettuali, estetiche, espressive; Efficacia comunicativa e qualità della proposta in ordine alla relazione tra Ravenna e Dante; Funzionalità e applicabilità ai diversi utilizzi e contesti istituzionali.