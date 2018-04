Chiara Frugoni presenta "Vivere nel Medioevo"

Giornata speciale per il Centro Culturali in occasione della consueta presentazione del venerdì; il 20 aprile infatti l’incontro si terrà alle 17.30 al Refettorio del Museo Nazionale. Chiara Frugoni presenterà Vivere nel Medioevo.

Tale variazione di sede ed orario deriva da una feconda collaborazione con il Museo Nazionale di Ravenna del Polo museale dell’Emilia-Romagna che consente di avere a Ravenna un’ospite davvero di chiara fama, Chiara Frugoni, insigne storica del Medioevo i cui studi hanno affascinato generazioni di studenti. Ad introdurre il lavoro dell’illustre medievista, dopo il saluto istituzionale di Emanuela Fiori, direttore del Museo, sarà Luigi Canetti, direttore del Dipartimento di beni culturali che il pubblico ben conosce per l’ampiezza degli ambiti di interesse e per il pregio dello studio condotto sulla storia della Chiesa, segnatamente per il periodo medievale. Si prospetta così un dialogo capace di portare il pubblico nel cuore della vita del Medioevo dalla vita nella casa alla educazione dei bambini. Un racconto dove testi ed immagini sono annodati in un filo continuo che ha rivelato aspetti insoliti e sorprendenti.

Prossimo appuntamento venerdì 27 aprile Marco Serena, Quindici mesi nei lager. Memorie di Pierina Zampar, Bradypus con la partecipazione di Beppe Masetti.