Chiara Valerio intreccia vita e opere della scrittrice Natalia Ginzburg

Sabato 12 gennaio 2019 la Casa delle donne di Ravenna inaugura il nuovo anno con un appuntamento squisitamente letterario. Alle 16,30 la scrittrice Chiara Valerio racconta la scrittrice Natalia Ginzburg.

Dopo Inge Feltrinelli, narrata da Mirta Ghinassi, il secondo appuntamento del piccolo festival che fa incontrare differenti scritture femminili è dedicato alla Ginzburg, ai suoi testi noti e meno noti. Chiara Valerio, autrice di romanzi, di sceneggiature cinematografiche e di trasmissioni radiofoniche, intreccia la narrazione dell'opera della Ginzburg con le vicende biografiche, usa il suo personale lessico familiare per far rivivere la grande autrice. L'evento è aperto a tutte e tutti; dedicato a lettrici, lettori, studenti, aspiranti scrittori e scrittrici, appassionati e curiosi.

Il piccolo festival continua fino a primavera e ogni mese riserva uno o più incontri ad una scrittrice letta, interpreta, narrata da un'altra scrittrice. Febbraio è dedicato ad Elena Ferrante, con Chiara Lagani, Laura Gambi e Teresa Rogatis; marzo alle tre V: Virginia Woolf, Vanessa Bell, Vita Sackville West aprile a Joyce Lussu.

Una novità accompagna questi appuntamenti: sarà disponibile un taxi per le socie, le simpatizzanti, le amiche della Casa delle Donne di Ravenna che desiderano partecipare a questi incontri, ma per diversi motivi hanno difficoltà a muoversi.

Il tragitto si può prenotare andata e ritorno, basta telefonare allo 0544/461934 (durante gli orari di apertura: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9,00 alle 12,00 lunedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00) oppure scrivere una email a casadelledonneravenna@gmail.com. Si ricorda comunque che per accedere alla Casa occorre salire una rampa di scale sia esterne, sia interne.