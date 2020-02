Musica e aperitivo al Chiesuola rock party 2020

Venerdì 7 febbraio si tiene per la prima volta il Chiesuola Rock Party, un festival musicale che si presenta con un tema tutto anni '90.



Il programma della serata prevede dalle 19:00 aperitivo con buffet a km0 e musica live degli About Polly trio, mentre dalle 20:45 arriva il djset a cura di Dj Piro.



La festa si tiene al Circolo A.De Gasperi, via Chiesuola 106.



Il biglietto di ingresso per gli Adulti è 10€ (compresa prima consumazione). Bambini gratis (orario aperitivo).



Per Info e prevendite chiamare il 0544 581519 oppure 347 6745576.



L'incasso sarà devoluto per le attività della Scuola Materna DMA Bucchi, il buffet è gentilmente offerto da Campagna Amica Ravenna