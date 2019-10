"Chocomoments": praline, torte sacher e una tavoletta da guinness

Il centro di Faenza si prepara ad accogliere la terza edizione di “Chocomoments”, la festa dedicata al cioccolato artigianale in programma da venerdì 25 a domenica 27 ottobre. Per tutto il fine settimana piazza della Libertà ospiterà cooking show, lezioni di cioccolato per adulti, laboratori per bambini e una mostra mercato del cioccolato artigianale. La tre giorni di iniziative costruite sulle innumerevoli possibilità gastronomiche del cacao, organizzato da Chocomoments in collaborazione con il Consorzio Faenza C’entro, vedrà anche lo spettacolo della realizzazione della tavoletta di cioccolato da Guinness dei primati di ben 20 metri.

Gli stand della mostra-mercato resteranno aperti tutti e tre i giorni dalle 10 alle 20. Lì, sarà possibile gustare il ricco assortimento di praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, le torte Sacher e le fragole con panna e cioccolato caldo. Inoltre, per gli amanti del “cibo degli dei” ci saranno sculture di cioccolato e tante raffinate creazioni, tutte da gustare.

Quattro i momenti dedicati all’arte culinaria. Alle 17.30 di sabato 26 ottobre c’è il cooking show dello chef Beppe dell’Enoteca Astorre, mentre domenica 27 ottobre, alle 11.30, a destreggiarsi ai fornelli sarà Vanda Neri della gastronomia Pasta & Spesa. Nella stessa giornata si terranno i cooking show “Come nasce una Sacher?” (alle 15) e “Facciamo la pralina di Faenza” (alle 18). Le attività con i maestri cioccolatieri della Fabbrica di Cioccolato permetteranno così a tutti i presenti di assistere in presa diretta alle varie fasi di lavorazione, calandosi nel clima di un vero e proprio laboratorio artigianale.

Sabato 26 e domenica 27 ottobre, dalle 10 alle 12, sarà possibile partecipare al “Corso base di lavorazione del cioccolato”, incontro formativo che permetterà di apprendere i primi trucchi del mestiere dagli esperti della Fabbrica di Cioccolato. Il costo di partecipazione è di 30 euro: è obbligatoria la prenotazione, scrivendo alla mail giancarlo.maestrone@gmail.com.

Intrattenimento anche per i più piccoli con Choco Baby, spazio aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30, nel quale è possibile improvvisare con il cioccolato, muniti di tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e strumenti per la lavorazione (costo 5 euro).

Non mancherà la tavoletta da Guinness, la cui preparazione inizierà a partire dalle 18 di venerdì 26 ottobre. Al termine dell’impresa al pubblico verrà offerta una degustazione gratuita. Spazio poi alle iniziative a tema. Tutti i giorni, dalle 16 alle 18, verrà proposta una degustazione di cioccolato e caffè in collaborazione con The Coffy Way. Per quanto riguarda lo sport, il 26 ottobre alle 16 ci sarà la premiazione degli atleti della Scuola Basket Faenza.