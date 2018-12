Chorus Fantasy, uno spettacolo tra musical e rock

Musica e teatro si incontrano a Conselice nel nuovo appuntamento di “A misura d’uomo”, la stagione teatrale 2018-2019. Giovedì 20 dicembre alle 21 salirà sul palco il coro Chorus Fantasy, con il concerto “Dal musical al rock”.

Il coro è una formazione giovane nata a Ravenna, composta da trenta elementi, divisi tra soprani, contralti, tenori e bassi. Si tratta di un coro polifonico con solisti, il cui repertorio spazia dal mondo dal musical a quello del pop e del rock. Attivo sulla scena musicale da circa due anni, il coro ha preso parte a diversi eventi musicali e collaborazioni, tra cui quella con il soprano Jenny Ballarini, con il musical theatre performer Marco Trespioli, con l’Ensemble Mosaici Sonori e con l’Ensemble Tempo Primo dell’associazione musicale “La Corelli”. Lo spettacolo è diretto da Annalisa Gardella, con gli arrangiamenti di Orio Conti.

La stagione teatrale di Conselice, con la direzione artistica di Davide Dalfiume del gruppo teatrale “Bottega del buonumore”, prosegue fino a marzo con altri sei spettacoli di prosa, comicità e concerti.

Il costo dei biglietti è di 10 euro. Sono previste riduzioni per i giovani fino a 25 anni e adulti over 65, soci Caffè delle Ragazze, studenti, tesserati Emergency, Libera e diversamente abili. La prevendita online dei biglietti di tutti gli spettacoli in cartellone è disponibile su www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita indicati sul sito. È possibile inoltre prenotare i biglietti dalle 17 alle 19, telefonando ai numeri 0542 665185; 333 5748015 o 377 9698434 oppure via e-mail a biglietteriateatroconselice@gmail.com specificando numero di biglietti, nome, cognome, numero di telefono, tipologia di riduzione. Il ritiro dei biglietti dovrà avvenire presso la biglietteria del teatro il giorno dello spettacolo dalle 18 alle 20.30.

Non sarà ammesso in sala l’ingresso dopo l’inizio dello spettacolo. Il Teatro Comunale di Conselice è in via Selice 127-129.