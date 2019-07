Una serata in discoteca con Bobo Vieri: a Marina l'ex centravanti diventa dj

Un evento unico nel suo genere: mercoledì 17 luglio al Santa Fè-Matilda, popolare discoteca di Marina di Ravenna, una grande serata di musica con in consolle l'ex attaccante di Juve, Milan e Inter Christian “Bobo” Vieri.

Christian Vieri torna a Ravenna, dove ha giocato per qualche mese in serie B nella stagione '93/'94, stavolta non più con il pallone fra i piedi, ma con le cuffie a portata di orecchio. Questo è il programma della serata Bobo Dj Show nella discoteca di Viale delle Nazioni, cge vede protagonista il grande bomber a partire dalle ore 23.00.

Biglietti: € 10,00 - € 15,00. Link prevendite.