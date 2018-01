Ci sono "Cose da lupi" al teatro Rasi

Domenica 4 febbraio, ore 11, al Teatro Rasi di Ravenna va in scena Cose da lupi, spettacolo di teatro con oggetti di Zanubrio Marionettes, adatto ai bambini tra i 4 e i 10 anni.

La stagione dei piccoli prosegue con uno spettacolo che ha come protagonista il lupo delle fiabe nelle sue più famose comparse. Evocando semplici azioni quotidiane si narrano le storie con l’aiuto di oggetti di uso quotidiano sottratti dalla loro normale destinazione e usati in un contesto narrativo, creando immagini ironiche e divertenti. I luoghi di routine diventano sorprendenti scenari e le semplici azioni, come il fare colazione, portare via la spazzatura, mangiare, lavare o stirare si trasformano in immagini straordinarie che ci accompagnano nelle storie.

Zanubrio Marionettes nasce nel 2011 dalla collaborazione artistica di due scultori, Giovanna Rossetti e Riccardo Canestrari che hanno trovato nel teatro di figura un mezzo per realizzare la loro necessità comune di dare azione di movimento alle opere che realizzano. Giovanna è una scultrice formata tra le Accademie di Belle Arti di Bologna e di Monaco di Baviera. Si avvicina al teatro di figura come veicolo di studio della sua opera performativa, dedicandosi alla costruzione e alle scenografie. Riccardo è uno scultore formatosi al Liceo Artistico e all’Accademia di Belle Arti di Ravenna, ha collaborato per più di dieci anni con alcune delle più importanti compagnie di teatro di figura italiane in veste di costruttore e interprete, partecipando a numerosi festival nazionali ed internazionali

Prima e dopo lo spettacolo, AltroBar del Teatro Rasi propone colazioni e assaggi di prodotti di Altromercato e Alce Nero. AltroBar del Teatro Rasi è a cura di Villaggio Globale Ravenna.

Il Teatro Rasi è in via di Roma 39

BIGLIETTI in vendita al Teatro Rasi, tutti i giovedì (escluse festività) dalle 16 alle 18, tel. 0544 30227 e il giorno stesso, nei luoghi di spettacolo, un’ora prima d’inizio rappresentazione, cell. 344 3897683. Ingresso unico 6€.

INFO:

www.drammaticovegetale.com blogartebebe.blogspot.it www.ravennateatro.com