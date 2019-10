Ciclisti in gara per il Gran premio Sunrise e la mediofondo in pineta

Sabato 26 ottobre alle 10.45 il ritrovo è alla pineta parco Primo maggio a Fosso Ghiaia (via Fosso Ghiaia) per la quarta edizione del Gran premio Sunrise e la nona della mediofondo pineta Primo maggio, cui si aggiungono la quinta edizione del Gran premio Sambi personal bike “In ricordo di Imerio”, la quinta edizione della competizione Cross country kids e la quinta edizione della Prova prestigio winter cup.

Si tratta di una mediofondo di mountain bike agonistica ed escursionistica aperta a tutti i tesserati Fci, Uisp, Acsi e a tutti gli enti nazionali. L’iniziativa è organizzata dal Sambi team. Il primo premio assoluto per uomini e donne è un purificatore d’aria.

Le categorie che possono partecipare sono: kids (6-15), juniores maschi e femmine (17-18), master u1 (19-29), master u2 (30-39), master u3 (40-49), master u4 (50-59), master u5 (60 e oltre), e-bike unica, fat bike unica, donne unica.

Per partecipare occorre iscriversi entro le 23 di giovedì 25 ottobre sul sito www.winningtime.it per gli agonisti Mtb (quota di 18 euro); oppure il giorno stesso della gara entro le 12:15 sul posto (20 euro la quota). Per chi ne fosse sprovvisto, il noleggio del chip costa 10 euro con una cauzione di 5 euro. La quota di iscrizione per gli agonisti comprende: pacco gara, birra e salsiccia, classifiche, premiazioni e lotteria.

Per gli escursionisti con tessera la quota di iscrizione è di 6 euro e comprende: pacco gara, birra e salsiccia.

Per la categoria kids la partecipazione è gratuita (è gradita la pre iscrizione non obbligatoria, con messaggio WhatsApp al numero 348 5837607, Elena, entro venerdì 25 alle 20).

Il tracciato della gara è di circa 50 chilometri in linea, su terreno sterrato, privo di fango nella pineta di Fosso Ghiaia e nella pineta Ramazzotti., il percorso è da mountain bike.

Il percorso completo è scaricabile dalla pagina Facebook Sambi Team. La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia. La gara è assicurata per responsabilità civile verso terzi; vige il regolamento Uisp nazionale, l’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e cose prima, durante e dopo la gara. È obbligatorio l’utilizzo del casco. Il servizio di elaborazioni dati e cronometraggio è a cura di Winning time; sono inoltre previsti punti di lavaggio bici e ristoro a metà percorso.

La partenza è fissata secondo le categorie: agonisti alle 13.45, escursionisti alle 13.50 giovanissimi/esordienti/allievi alle 13.55.

Verranno premiati i primi otto classificati di ogni categoria di agonisti, delle categorie kids e juniores tutti i partecipanti, per i partecipanti con e-bike, fat-bike e gravel i primi tre classificati e tutte le donne in gara. Per le società con un minimo di dieci partecipanti di cui almeno sei agonisti in regalo un prosciutto. Per tutti è prevista la lotteria finale.

Per informazioni: Christian 0544 1885711 - 348 395 79 84 - email: christian.sambi@sambike.it