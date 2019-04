Dopo il successo di Berlino, Carolina torna a Cervia con il film "Dafne"

Il film “Dafne” sarà proiettato nella sala Sarti a Cervia martedì 23 e mercoledì 24 aprile. Nella serata di martedì 23 aprile alle ore 21.00 è presente anche Carolina Raspanti, grande amica di Cervia, protagonista del film che ha riscosso grande successo al Festival di Berlino.

Nella capitale tedesca il film “Dafne” ha vinto il premio FIPRESCI (Federazione Internazionale della Stampa Cinematografica) con la seguente motivazione: “per il ritratto toccante e profondamente umano di una figlia coraggiosa e del suo amorevole padre che cerca di superare il dolore e per le indimenticabili interpretazioni di Carolina Raspanti e Antonio Piovanelli”.

Dafne è una giovane donna con sindrome di Down che deve affrontare la perdita della madre e le conseguenze che tale evento porta sugli equilibri familiari e in particolare nel padre. Insieme condivideranno un viaggio verso il paese natale della madre, che diventerà una preziosa occasione per mettersi in gioco e scoprirsi reciprocamente.

A interpretare Dafne, nell’omonimo film diretto da Federico Bondi, è proprio Carolina Raspanti che ha la sindrome di Down, affiancata dagli attori Antonio Piovanelli e Stefania Casini. L’opera è stata patrocinata sia dall’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) che dal Comitato Siblings (Fratelli e Sorelle di persone con disabilità).

Carolina ha scritto anche due libri: “Questa è la mia vita” e “Incontrarsi e conoscersi: ecco il mondo di Carolina” ed entrambi i testi sono stati arricchiti dalle prefazioni dell’illustre pedagogista Prof. Andrea Canevaro.

Carolina Raspanti così si descrive in uno dei suoi libri: “sono una normalissima ragazza e il fatto di essere Down non mi pesa per niente”. E’ nata il 10 gennaio 1984 a Lugo, dove si è diplomata all’Istituto Professionale indirizzo operatore turistico, lavora assunta all’Ipercoop di Lugo.

Grazie alla sua generosità, Carolina contribuisce allo sviluppo di progetti a favore di ragazzi diversamente abili, devolvendo tutti i recavi delle vendite dei suoi libri. Ha già donato circa 10.000 euro alla Coop. Sociale Lo Stelo di Cervia, che si occupa di ragazzi con problemi di handicap e nel suo laboratorio socio-occupazionale cura la stampa e la rilegatura dei libri.

La scrittrice e attrice è da anni particolarmente affezionata a Cervia: "Sono particolarmente affezionata a Cervia - afferma Carolina - che mi ha sempre accolto con calore ed amore. E’ la prima città in cui ho presentato i miei libri e che ha sempre creduto in me, grazie anche al Cral del comune di Cervia. Qui ho trovato amici e persone sincere che mi vogliono bene".

Le proiezioni: martedì alle 17.00 e alle 21.00 (presente in sala la protagonista Carolina Raspanti); mercoledì alle 21.00.

Biglietto: 5 euro