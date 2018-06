Tra la Golena dei morti felici e l'Orient Express

Si aprie giovedì 7 giugno alle 21.30, al Parco delle Cappuccine, l'edizione 2018 della rassegna estiva Bagnacavallo al cinema, con un evento speciale a ingresso gratuito: Due arene si incontreranno.

Vieneproiettato il docufilm di Marco Morandi Nella Golena dei morti felici, dove si racconta di un viaggio surreale nella filosofia romagnola e nella sua teatralità, ispirato all’allestimento dell'Arena delle Balle di Paglia di Cotignola. Nel film, la piccola comunità di Cotignola si prepara a costruire la grande arena fatta di paglia per ospitare letture, spettacoli, concerti. Due banali incidenti, però, provocano due morti tra gli organizzatori. Le vittime si incontreranno in una dimensione parallela, dove i confini con il mondo reale diverranno sempre più sottili.

Saranno presenti il regista fusignanese Marco Morandi e i protagonisti per rispondere alle domande del pubblico.

La rassegna entrerà poi nel vivo venerdì 8 e sabato 9 giugno con Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott, per proseguire domenica 10 e lunedì 11 giugno con Assassinio sull’Orient Express di Kenneth Branagh.

Per tutta l’estate, fino al 31 agosto, Bagnacavallo al cinema proporrà ogni sera i migliori film italiani e stranieri e incontri con gli autori.

La rassegna è gestita da Ivan Baiardi e Gianni Gozzoli del Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune.

Le proiezioni iniziano alle 21.30. L'arena delle Cappuccine è in via Berti 6 a Bagnacavallo.

Prezzi dei biglietti: 6 euro intero, 5 euro ridotto fino a 18 anni e soci Libreria Alfabeta.

Abbonamento 10 ingressi: 40 euro.