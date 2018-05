Cinema, pic nic e concerti sotto le stelle: serate di festa al podere

Dai pic nic sotto le stelle, con vista sulle colline di Brisighella, alle cene a ridosso dei filari. Dalle serate con musica live al cinema all’aperto. Il programma dell’estate 2018 di Podere La Berta è davvero ricco e versatile, ma attraversato da un filo conduttore, ovvero la voglia di godersi i piccoli-grandi piaceri della vita e di condividerli con gli amici: buon cibo, buon vino, buona musica, intrattenimento sono gli ingredienti alla base di queste serate, anche grazie a collaborazioni con artisti e locali del territorio.

Si parte il 31 maggio con la cena in vigna e l’accompagnamento musicale di The Peter Sellers e il loro beat anni 50’-60. Venerdì 8 giugno spazio al concerto del cantautore romagnolo Andrea Amati e al food truck di Infermento. Il 21 giugno, per festeggiare il solstizio d’estate un pic nic sotto le stelle, con uno spettacolo sui trampoli con bolle magiche di sapone e il 28 giugno una cena tra i filari.

Luglio si aprirà, venerdì 6, con la Notte Peperosa: nel weekend della notte Rosa le protagoniste della serata a La Berta saranno le Pepper Blondes e la loro musica tra rock’n’roll, swing, rockabilly, con il food truck della Amburgheria creativa per rifocillarsi. Appuntamento di spicco di questa rassegna estiva è dato dal concerto del Quartetto d’Archi dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, serata di grande pregio organizzata in collaborazione con Ravenna Festival in calendario il 12 luglio. Seguirà il 26 luglio un’altra serata con un pic nic sotto le stelle e uno spettacolo di danza con il fuoco.

Anche ad agosto non mancano gli appuntamenti: il 2 agosto è in programma un’altra serata di buon cibo e buona musica, quelli della chef Diletta Poggiali e della cantante Alessandra Abbondanza, che con il suo quintetto proporrà un repertorio che spazia dal Jazz, al Soul e all’R&B. Non può mancare una serata in occasione di San Lorenzo, il 10 agosto, con un pic nic sotto le stelle e performance di artisti di strada a colorare una delle notte più magiche di estate. Il 24 agosto invece una notte dal sapore salentino, a base di pizzica e canti popolari proposti da I Tarantucci, prima dell’appuntamento conclusivo del 30 agosto con una cena tra i filari accompagnata dalle sonorità eclettiche degli Istant Folk.

Inoltre, per 8 lunedì, a partire dal 18 giugno, Podere La Berta si trasforma in un cinema all’aperto: 8 film, tutti da scoprire e da godersi dopo la cena nel piazzale del Podere, dove saranno collocati foodtruck. La proiezione dei film è gratuita.

Il 6 agosto ritornerà infine l’appuntamento con CinemaDivino, un’altra serata a base di film e buon cibo, nella consueta formula prevista dalla kermesse che porta il cinema nelle cantine del territorio.

Per tutte le serate è obbligatoria la prenotazione al numero 349 1456114 o alla mail eventi@poderelaberta.com. In caso di maltempo le serate saranno rinviate