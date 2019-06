Prima visione in lingua originale per la commedia horror "The Dead Don't die"

Continuano al multisala CinemaCity di Ravenna le Festival Premiere, il ciclo di prime visioni di film d’autore, in lingua originale con sottotitoli in italiano, targate Ravenna Nightmare Film Fest.

In attesa dell'appuntamento ufficiale ad ottobre, il Ravenna Nightmare Film Fest presenta in anteprima, giovedì 13 giugno alle ore 21:00, The Dead Don't die, l'ultimo film di Jim Jarmusch, in un’esclusiva proiezione serale a soli 6€.

Non solo regista ma anche sceneggiatore e musicista, Jim Jarmusch è considerato all'unanimità come uno dei massimi esponenti del cinema indipendente contemporaneo. Deluso dal mito del sogno americano, Jarmusch narra spesso le vicende di persone comuni che vivono ai margini della società, in un'America sempre più omologata e priva di identità.

Il suo ultimo lavoro, The Dead Don't Die, film d'apertura al 72esimo Festival di Cannes, è una commedia horror intrisa di humor nero che rielabora in chiave ironica i classici cliché dello Zombie Movie. In una tranquilla città di provincia, infatti, la polizia locale e alcuni civili sono costretti ad affrontare un'improvvisa apocalisse zombie, da cui dovranno difendersi per poter sopravvivere. Il film vanta un cast stellare, in cui spiccano molti nomi di attori internazionali, ma anche di musicisti che hanno fatto la storia della musica. Perciò, a fianco degli attori Bill Murray, Adam Driver, Steve Buscemi e Tilda Swinton recitano anche i cantanti RZA, Selena Gomez, Iggy Pop e Tom Waits.

Ingresso 6 euro.

Chi conserva il biglietto della proiezione, potrà ottenere un ingresso omaggio durante le giornate in cui si svolgerà il Festival.