Tornano le Premiere del Ravenna Nightmare con il fantascientifico "Border"

Ritornano al multisala CinemaCity di Ravenna le Festival Premiere, il ciclo di prime visioni di film d’autore in lingua originale sottotitolati in italiano, targate Ravenna Nightmare Film Fest.

In attesa dell'appuntamento ufficiale con lo storico festival dedicato al lato oscuro del cinema, giovedì 4 aprile alle ore 21, Ravenna Nightmare Film Fest presenta in anteprima il film Border - Creature di confine di Ali Abbasi.

Regista e sceneggiatore iraniano emigrato in Svezia, Ali Abbasi si è iscritto alla National Film School of Denmark, conseguendo la laurea nel 2011 con il cortometraggio M per Markus. Partito in sordina con il suo primo lungometraggio, Shelley (2016), Abbasi ha raggiunto la fama internazionale con Border, la sua seconda pellicola, che si è aggiudicato il Premio Un Certain Regard al Festival di Cannes.

Il film parla di Tina, una donna dalla corporatura massiccia, con un olfatto formidabile. Doganiera scrupolosa, il suo fiuto non sbaglia mai e riesce sempre a sentire non solo gli odori, ma anche i sentimenti e le emozioni: paura, rabbia, colpa, vergogna. Quando Vore, un uomo apparentemente sospetto, si presenta davanti a lei, le sue capacità sono messe a dura prova. Tina infatti sente che Vore nasconde qualche cosa, ma non riesce a capire se sia colpevole o meno. Lentamente comincia a provare un’insana attrazione per lui e fra i due nasce un rapporto macabro che porterà Tina a scoprire la sua vera identità.

Ingresso 3 euro.

Chi conserva il biglietto della proiezione, potrà ottenere un ingresso omaggio al prossimo Ravenna Nightmare Film Fest.